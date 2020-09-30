Предприятие из Магнитогорска попало под внимание природоохранной прокуратуры за экологические нарушения

Ведомство вынесло представление об устранении нарушений.

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Магнитогорскому литейно-штамповочному заводу природоохранной прокуратурой города вынесено представление об устранении нарушений. Надзорное ведомство установило их на основании мониторинга системы объектов негативного воздействия.



Так, прокуратура установила, что предприятие своевременно не разработало программу экологического контроля, а производственный контроль в 2019-2020 голах не производился. Также руководители завода не имеет подготовку в области окружающей среды, что прямо противоречит статье 73 закона об её охране. Помимо этого, предприятие не проводило мероприятия по уменьшению выбросов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в установленные сроки не проведена. Кроме того, ООО „Магнитогорский литейно-штамповочный завод“ не осуществляет учет образовавшихся, использованных или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, что является нарушением законодательства об отходах производства и потребления», — добавили представители прокуратуры.

По фактам нарушений руководителю ООО «Магнитогорский литейно-штамповочный завод» внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по статьям «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений» и «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» КоАП РФ.