Лидируют семейные ценности: проект набережной Смолино обсудили челябинцы

Пожелания горожан передали архитекторам.

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Первые сессии по разработке архитектурной концепции набережной озера Смолино прошли на этой неделе в Челябинске. Жители города разделились на несколько групп и обсудили, какой они хотят видеть набережную.

Осуждение проходило следующим образом: команды решали, какие ценности наиболее важны для них, а затем презентовали их перед остальными группами, архитектором бюро Wowhaus и главой Ленинского района Александром Орлом.

«Часть жителей представляют набережную тихой и дикой, чтобы иметь возможность отгородиться от шума и суеты и отдохнуть на природе в черте города. Другие участники видят ее как место для досуга и будущую площадку для проведения мероприятий. Набережная должна стать местом притяжения для горожан в активное время и учитывать интересы всех возрастных групп»,— рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Однако все группы сошлись во мнении, что важна семейная ценность, а значит, на набережной следует оборудовать современные спортивные и детские площадки, парковки, разделить пешеходные и велосипедные зоны, а также сократить асфальтовое покрытие и сделать как можно больше зелёных зон.

«Информацию организаторы передали архитекторам, которые будут заниматься проектированием пространства. 15 августа они представят промежуточную презентацию проекта, после чего перейдут ко второму этапу вовлечения»,— уточнили в мэрии.

Отметим, что инициатором проекта выступает Группа ЧТПЗ.