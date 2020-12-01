Активисты пожаловались на слив канализационных стоков в озеро Смолино

Министерство экологии Челябинской области проведет проверку на водоёме.

Жители Челябинска пожаловались на загрязнение озера Смолино. По словам общественников, в воду сливают канализационные отходы.

По мнению эксперта ОНФ Виталия Вороного, прорвало напорный коллектор в районе дома 150 по улице Барбюса. Также активисты ссылаются на то, что вода рядом с трубами не замерзает при минусовых температурах.

На жалобы отреагировали в региональном Минэкологии.

«Сотрудники ОГУ „ООПТ Челябинской области“ и Министерства экологии проведут проверку и примут меры реагирования в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

Добавим, в случае если нарушения будут выявлены, виновных привлекут к ответственности.