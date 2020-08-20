Первую концепцию благоустройства набережной Смолино представили челябинцам

Архитекторы будут также работать вместе с дендрологами.

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17 августа на суд челябинцев архитекторы из Москвы представили первые эскизы будущего благоустройства набережной озера Смолино. Макеты показывали в прямом эфире, к которому мог присоединиться любой желающий.

До этого архитекторы тщательно изучали все пожелания и просьбы жителей города, проводили исследования озера и его истории, социологические опросы, а также онлайн-сессии по соучаствующему проектированию. И во всем этом приняло участие более 400 жителей Челябинска.

«Специалисты выделили основные проблемы набережной Смолино, а также опасения граждан. На их основе сформировали запросы жителей Челябинска. Все эти детали легли в основу первой концепции благоустройства, которую презентовала Гульнара Сафарова — представитель бюро „WOWHAUS“. А Вера Меркер — дендролог, директор ботанического сада ЧелГУ будет работать вместе с бюро и передаст архитекторам актуальные данные о живой природе озера», — сообщили архитекторы.

Теперь же архитекторы приглашают горожан подробно обсудить данную концепцию. Их интересует, что понравилось жителям, что смутило, и нужен ли скейт-парк на набережной.