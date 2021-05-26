Минстрой региона взял под контроль проблемы с водой в Верхнеуральском районе

Реконструкция водозабора в этой территории запланирована до 2024 года

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе с рабочим визитом посетил Верхнеуральский район. Руководитель ведомства вместе с главой района Сергеем Айбулатовым оценил текущую ситуацию в поселениях, где наблюдаются перебои с водоснабжением.

Глава Минстроя ознакомился с системой водозабора. На сегодня в Верхнеуральском районе работают две скважины, одна находится в резерве, накопительные баки заполнены на 90%. После осмотра водозабора Юлий Элбакидзе отметил, что ресурсоснабжающая организация — МУП «Благоустройство» — обслуживает объект ненадлежащим образом: технической документации нет, персонал не обучен, нет регламента для операторов, например, в каких случаях подключаются дополнительные насосы.

На встрече с министром жители многоквартирных домов в районе школы № 1 подтвердили наличие воды, уточнив, что вечером в связи с массовым поливом земельных участков давление воды понижается.

По итогам проверки главе района совместно с МУП «Благоустройство» поручили обеспечить мониторинг давления воды в сети, провести инструктаж обслуживающего персонала, взять на ежедневный контроль объемы добычи и отпуска воды в сеть, в случае необходимости подключить дополнительные насосы и резервную скважину. В Верхнеуральске реконструкция водозабора запланирована до 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая вода». В 2020 году за счет областного бюджета разработан проект, который в настоящее время проходит государственную экспертизу.

Также министр осмотрел объекты водоснабжения в поселке Карагайском. Водоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от двух скважин, имеется одна резервная. Перебои с водоснабжением поселка связаны в том числе с двумя авариями на сетях. Сейчас одну аварию устранили, вторую планируется устранить до конца дня. Кроме того, сегодня в районе хотят запустить резервную скважину, ведется установка насоса. А также в планах заменить насос, обеспечивающий подачу воды в сеть, на более мощный.

Главе Верхнеуральского района поставили задачу до пятницы, 28 мая, завершить эти работы и обеспечить бесперебойную подачу воды в поселок Карагайский, в том числе в выходные дни с учетом наплыва дачников.

Также 26 мая комиссия посетила поселок Магнитный Агаповского района. Во время осмотра системы водоснабжения нашли несколько серьезных нарушений. Местные власти должны устранить их в ближайшие два дня.

Напомним, комиссия министерства строительства и инфраструктуры региона 26 мая выехала в территории, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Накануне вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин провели совещание с главами муниципалитетов. Ключевая тема встречи — проблемы с водоснабжением. Как оказалось, некоторые территории замалчивают проблемы, область выделяла средства на проектирование источников водоснабжения, но не все муниципалитеты освоили их.