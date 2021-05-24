Минстрой назвал причину проблем с водоснабжением в Челябинской области

Районы и округа не освоили две трети выделенных денег

Вице-губернатор Челябинской области и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин провели совещание в главами муниципалитетов. Ключевая тема встречи — проблемы с водоснабжением. Напомним, с наступлением жарких дней жители Челябинской области начали испытывать проблемы с поступлением питьевой воды. В отчаянии южноуральцы пишут губернатору в социальных сетях. Как оказалось, некоторые территории замалчивают о проблемах, а область выделяла средства на водоснабжение, но муниципалитеты не освоили их.

Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи, на нем также присутствовали заместители губернатора Евгений Голицын и Станислав Мошаров. Сергей Шаль напомнил, что проблема с водой возникла не первый год, и в прошлом году были приняты меры и выделены средства на ремонт систем водоснабжения, актуализацию схем. Однако не все главы отнеслись серьезно к поручению губернатора.

«В регионе установилась жаркая погода и мы видим в отдельных территориях проблемы с подачей воды. Уже были подобные проблемы в прошлом году, выделили средства на проектирование источников водоснабжения муниципалитетам. Но в некоторых районах спустя год до сих пор нет готовых проектов. Кто-то ссылается на то, что проектировщики подвели. Значит проблема не в том, что нет денег, они были выделены, но прошёл год и средства не освоены. Вода — это первейший ресурс, и если есть проблема, с этим надо работать», — заявил Сергей Шаль.

Наличие готового проекта — это возможность получить дополнительные средства из федерального бюджета на строительство новых сетей водоснабжения.

«По готовым проектам есть возможность попасть в федеральную программу, по которой средства выделяются на проектирование и строительство источников водоснабжения. Средства на объекты водоотведения выделяются в рамках региональной программы. При этом в Челябинской области выполнено проектов на сумму 216 миллионов, а лимит по программе почти втрое больше — 680 миллионов. То есть средства выделяются, но муниципалитеты не активно работают с подготовкой проектов», — отметил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

В каждом районе бывают разные проблемы, связанные с перебоями при подаче воды. Где-то это аварии на водоводе, где-то нехватка скважин, в других территориях локальные проблемы на сетях, которые муниципалитет своевременно не отремонтировал. Ещё одна проблема — это незаконные врезки в водовод. Это частая ситуация в частном секторе, когда летом, особенно в жаркие дни, вода идёт на полив огородов.

«Встречаются ситуации, когда огородники отказались от колодцев и подключились к водоводу. А источник рассчитан на такой объем подачи или нет? Если собственник за это потребление платит, используются приборы учёта, а есть проблема с водой то мощности надо увеличивать. Если выясняется, что человек за это потребление не платит, то ресурсоснабжабщая организация должна проводить рейды, такие факты незаконных подключений фиксировать», — отметил Сергей Шаль.

Усугубляют ситуацию и местные власти. Некоторые муниципалитеты предпочитают замалчивать о проблемах, не докладывать в региональные ведомства информацию о локальных авариях или низком дебете в скважинах. Такой информационный вакуум, когда ни в областных структурах, ни среди населения нет предупреждений и оповещений, провоцирует письма, жалобы в СМИ и соцсети, отчаяние неуслышанных южноуральцев.

Напомним, вторую неделю на нехватку воды губернатору Алексею Текслеру жалуются жители Еткульского, Еманжелинского, Нагайбакского, Карталинского районов, городов Копейск, Челябинск, Коркино.