В Агаповском районе проведут ревизию системы водоснабжения по поручению главы Минстроя региона

Во время осмотра сетей нашлась масса нарушений, которые местным властям нужно оперативно устранить

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе посетил с рабочим визитом поселок Магнитный Агаповского района. Из этой территории поступали жалобы жителей на проблемы с водой. Во время осмотра системы водоснабжения поселка комиссия нашла несколько серьезных нарушений. Местные власти должны устранить их в ближайшие два дня.

Вместе с руководителем ведомства на место приехали замглавы района по ЖКХ, глава поселения, а также представитель прокуратуры Агаповского района.

Водоснабжение поселка Магнитного идет от двух действующих скважин и одной резервной. При осмотре объектов выяснилось, что в администрации поселения информации о технических характеристиках скважин, в том числе о дебете, нет, учет поднимаемой воды не ведется. Из-за этого спрогнозировать объем потребления и необходимость подключения резервной скважины невозможно.

Визит на водонапорную башню показал, что объект в должной мере не обслуживается: до сих пор внутренние элементы башни находятся в обледенелом состоянии, а вход в нее завален мусором. Это значит, что весенние осмотры не проводились, сотрудники ресурсоснабжающей организации более двух месяцев на объекте не появлялись. Из-за этого комиссии не удалось проверить техническое состояние оборудования, как и уровень наполняемости водонапорной башни. Во время осмотра поселковой котельной зафиксирован низкий уровень давления воды.

Также министр зашел в несколько квартир многоквартирных домов, чтобы проверить уровень напора воды, но ее нет даже на первых этажах. А во время общения с жителями стало известно, что вода появляется в домах только в ночное время: с 24:00 до 06:00.

Юлий Элбакидзе поручил главе Агаповского муниципального района в срочном порядке провести ревизию системы водоснабжения поселка, в том числе водонапорной башни, колодцев, задвижек на водоводах. Также следует сделать анализ подачи и потребления воды и в случае необходимости запустить третью, резервную, скважину. Эти мероприятия не требуют значительных затрат и должны проводиться в рамках текущей работы ресурсоснабжающей организации. Выполнить поручение местным властям необходимо к 28 мая 2021 года.

Напомним, комиссия министерства строительства и инфраструктуры региона 26 мая выехала в территории, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Накануне вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин провели совещание с главами муниципалитетов. Ключевая тема встречи — проблемы с водоснабжением. Как оказалось, некоторые территории замалчивают проблемы, область выделяла средства на проектирование источников водоснабжения, но не все муниципалитеты освоили их.