Вместе с учеными из Уральского социально-экономического института сотрудники федерации разработали свою методику подсчета минимальных трат и пришли к выводу, что зарплата южноуральцев должна быть выше МРОТ, установленного на 2023 год.
«Для жителей Челябинской области минимальный потребительский бюджет составляет 24 тысячи рублей в месяц. Это граница выживаемости. Зарплата, необходимая просто для того, чтобы себя обеспечить. Эти подсчеты мы направили сторонам соцпартнерства: бизнесу и представителям власти, они будут использованы в работе», — заявил в эфире ОТВ Олег Екимов.
Напомним, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области на 2023 год составляет 16 тысяч 249 рублей. Работодатель не имеет права платить работнику за полный месяц меньшую сумму.
При этом прожиточный минимум в Челябинской области на 2023 год установлен в размере 13 730 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 14 966 рублей, для пенсионеров — 11 808 рублей, а для детей — 14 140 рублей.