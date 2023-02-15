Профсоюзы назвали необходимый для жизни размер зарплаты в Челябинской области

Он превышает МРОТ почти на восемь тысяч рублей

Жители Южного Урала должны зарабатывать минимум 24 тысячи рублей в месяц. Такое мнение озвучил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Вместе с учеными из Уральского социально-экономического института сотрудники федерации разработали свою методику подсчета минимальных трат и пришли к выводу, что зарплата южноуральцев должна быть выше МРОТ, установленного на 2023 год.

«Для жителей Челябинской области минимальный потребительский бюджет составляет 24 тысячи рублей в месяц. Это граница выживаемости. Зарплата, необходимая просто для того, чтобы себя обеспечить. Эти подсчеты мы направили сторонам соцпартнерства: бизнесу и представителям власти, они будут использованы в работе»,

— заявил в эфире ОТВ Олег Екимов.

Напомним, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области на 2023 год составляет 16 тысяч 249 рублей. Работодатель не имеет права платить работнику за полный месяц меньшую сумму.