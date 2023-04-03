В январе 2023 года в Челябинской области среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 13,2% по сравнению с первым месяцем 2022 года. По данным Челябинскстата, сумма составила 50 962 рубля 40 копеек.
Реальная заработная плата за январь 2023 года вырастет на 2,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го. Показатель определяется с учетом инфляции. Такой прогноз делает министерство экономического развития Челябинской области.
Лидеры по темпу роста начисленной заработной платы по сферам:
— гостиницы и предприятия общественного питания — 140,7%;
— строительство — 122,3%;
— купля-продажа и аренда недвижимости — 121,4%;
— государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение — 119%;
— административная деятельность — 118,1%;
— деятельность в области информации и связи — 116,5%;
— обрабатывающие производства — 115,1%;
— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 114,7%;
— финансовая и страховая деятельность — 114%.
В Челябинскстате выяснили и сферы, где самая большая средняя зарплата. 69,5 тыс. рублей можно получать в области информации и связи. Работникам банков и страховых компаний платят в среднем 65,9 тыс. рублей. Ученые и техники получают 63,6 тыс. рублей, а работники предприятий по добыче полезных ископаемых — 62,7 тыс. рублей.