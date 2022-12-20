Назван размер минимальной оплаты труда на 2023 год в Челябинской области

Он на две с лишним тысячи рублей больше общероссийского

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда в России на 2023 год. Каким МРОТ будет на Южном Урале и сколько работодатель обязан выдавать на руки подчиненным, журналисты ИА «Первое областное» узнали в Федерации профсоюзов Челябинской области.

В федеральном законе размер минимальной оплаты труда на 2023 год составляет 16 тысяч 242 рубля. Но мы помним, что жители нашего региона вправе рассчитывать на надбавку — так называемый уральский коэффициент. И он действительно будет.

«Для Челябинской области минимальный размер оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: общероссийский МРОТ + уральский коэффициент в размере 15%. Считаем и получаем 18 тысяч 678 рублей», — пояснили нам в областной Федерации профсоюзов.

И сразу оговорились, что получить на руки эту сумму будет проблематично. Если зарплата официальная, из нее обязательно вычтут 13% НДФЛ. Налог практически съест всю надбавку. И на руки можно будет получить только 16 тысяч 249 рублей. То есть на 7 рублей больше, чем размер общероссийского МРОТ.

Также следует помнить, что МРОТ рассчитывают для работника, который трудится на полную ставку.

«Если работник трудится не на полную ставку, то его зарплата может быть меньше МРОТ», — говорят в Федерации профсоюзов.

Иногда люди думают, что повышение МРОТ автоматически приведет к повышению их зарплаты. Пожалуй, это возможно, но лишь в одном случае: если работник получает голый оклад в размере МРОТ.

Однако у большинства людей в зарплату входят различные компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Например, зарплата работника может складываться из оклада в 9 тысяч рублей, ежемесячной премии в 5 тысяч рублей и надбавок за дополнительные обязанности в 5 тысяч рублей. Оклад такого человека недотягивает до МРОТ, но в целом ему начисляют 19 тысяч рублей, что больше МРОТ и полностью соответствует российским законам. В этом случае зарплату можно не повышать.

«Профсоюзы выступают с инициативой приравнять к МРОТ минимальные тарифные ставки и оклады работников. Но сейчас привязка окладов к МРОТ законом не предусмотрена», — говорят в Федерации профсоюзов.

От размера МРОТ в России и в Челябинской области зависит ряд социальных пособий. Вот они как раз должны увеличиться.

Кстати, средняя зарплата по региону, по данным на сентябрь 2022 года, гораздо выше МРОТ и равна 48 тысячам 132 рублям. Эта цифра важна исключительно для статистики, и работодатели, как вы уже поняли, могут платить зарплату гораздо ниже этого показателя.