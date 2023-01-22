Размер прожиточного минимума в 2023 году в Челябинской области увеличили на 5%

Его величина учитывается при расчете многих пособий и выплат

С начала 2023 года величина прожиточного минимума в Челябинской области увеличилась на 5% и составила 13 730 рублей на душу населения. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума в 2023 году в Челябинской области составляет 14 966 рублей, для пенсионеров — 11 808 рублей, а для детей — 14 140 рублей.

«Величина прожиточного минимума учитывается при расчете многих пособий и выплат, в том числе для определения социальных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; на детей; а также для определения федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям»,— уточнили в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Напомним, в 2022 году в регионе прожиточный минимум индексировался дважды: с 1 января — на 4% и с 1 июня — на 10%.

В конце декабря стал известен минимальный размер оплаты труда в Челябинской области на 2023 год. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», МРОТ в регионе в этом году составляет 18 678 рублей.

А еще с 1 января 2023 года на Южном Урале вырос размер региональных социальных выплат.