В Челябинске троллейбусы встали в пробку на АМЗ

Причина столпотворения «рогатых» — обрыв контактной сети.

Послушать 00:00

В Челябинске сегодня, 16 июля 2020 года, в пробку встали троллейбусы. Из-за обрыва контактной сети возле торгового комплекса «Кольцо» движение электротранспорта перекрыто. Авария произошла около 12:00.

«Троллейбуса встали где-то в районе полудня. Починить пообещали за полтора часа, скорее всего, скоро они возобновят движение», — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

На данный момент троллейбусы стоят от ТК «Кольцо» до улицы Рылеева в сторону центра города.