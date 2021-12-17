В Челябинске закроют движение на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской

На этом участке будут ремонтировать трамвайные пути

В Челябинске временно закроют перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этом участке будут проводить работы по замене путей. Поэтому трамвайный переезд закроют с 22:00 17 декабря до 6:00 24 декабря.

Движение автомобилей станет возможным только по Первой Пятилетки, в прямом направлении. По улице Артиллерийской — только поворот направо, а движение прямо и налево станет закрыто.





Напомним, в начале декабря на улице Первой Пятилетки уже ограничили движение на двух других участках: от трамвайного депо до улицы Артиллерийской и от Артиллерийской до улицы Горького.

До 25 декабря движение транспорта изменили на участке от монтажного колледжа до депо № 1.

Читайте также материал ИА «Первое областное» о ходе ремонта путей на улице Цвиллинга. Напомним, пути от Тимирязева до Торговой начали ремонтировать в конце октября. Сейчас движение уже открыли, но пока между рельсами вместо плитки — щебень и глубокие ямы.