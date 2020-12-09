Прививки от гриппа в Челябинске перестанут ставить через несколько дней

Мы узнали, где можно привиться.

Уже на следующей неделе в Челябинске завершится кампания по вакцинации горожан от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Желающие ещё могут привиться от гриппа в поликлиниках города, но до 15 декабря. Позже услуга будет уже недоступна», — говорят в ведомстве.

Совершенно бесплатно от гриппа сейчас прививают детей, беременных, пенсионеров, людей с хроническими недугами и лишним весом. Все остальные могут купить вакцину в аптеках города и привезти её в термосе с чеком в прививочный кабинет — в этом случае сама прививка также будет бесплатной. Однако перед покупкой вакцины нужно взять разрешение у терапевта на вакцинацию. Оно дается только тем, кто здоров и не имеет признаков ОРВИ.









На этой неделе в Челябинской области началась массовая вакцинация от коронавируса. В регион поступила первая партия вакцины «Cпутник V» в количестве тысячи доз. Прививка ставится добровольно. На первом этапе, когда вакцины ещё не так много, её получат медики, учителя и военные.