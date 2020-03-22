Всё чаще в сети стала появляться информация о том, что человек, привитый от гриппа, лучше переносит новую коронавирусную инфекцию или болеет ей в лёгкой форме. Действительно ли это так, рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
«Не существует научных свидетельств о достоверности факта, что привитые от гриппа люди лучше переносят COVID-19»,— ответил он изданию «РИА Новости».
Кроме того, не подтверждён и тот факт, что коронавирусом можно заразиться, употребляя водопроводную воду.
А вот отказ от курения и употребления алкоголя и сладких напитков действительно может оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Данные вредные привычки ослабляют иммунитет, и отказ от них поможет быстрее выздороветь. Кроме того, необходимо употреблять здоровую и питательную пищу, а также делать хотя бы элементарные физические упражнения.
На сегодняшний день количество заражённых коронавирусом в мире составляет 310882 человека. В России на 22 марта 306 заражённых, 18 человек выздоровели.