В ВОЗ рассказали, действует ли прививка от гриппа на коронавирус

Появились слухи, что люди, привитые от гриппа, переносят коронавирус легче.

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Всё чаще в сети стала появляться информация о том, что человек, привитый от гриппа, лучше переносит новую коронавирусную инфекцию или болеет ей в лёгкой форме. Действительно ли это так, рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«Не существует научных свидетельств о достоверности факта, что привитые от гриппа люди лучше переносят COVID-19»,— ответил он изданию «РИА Новости».

Кроме того, не подтверждён и тот факт, что коронавирусом можно заразиться, употребляя водопроводную воду.

А вот отказ от курения и употребления алкоголя и сладких напитков действительно может оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Данные вредные привычки ослабляют иммунитет, и отказ от них поможет быстрее выздороветь. Кроме того, необходимо употреблять здоровую и питательную пищу, а также делать хотя бы элементарные физические упражнения.

На сегодняшний день количество заражённых коронавирусом в мире составляет 310882 человека. В России на 22 марта 306 заражённых, 18 человек выздоровели.