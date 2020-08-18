Причины протечки крыши в южноуральской больнице установила прокуратура

ЧП произошло в городской больнице на прошлой неделе.

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Прокуратура Южноуральска Челябинской области провела проверку по информации о протекающей кровле в стационаре ГБУЗ «Городская больница города Южноуральск». Какое решение было принято по её итогам, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки здания было установлено, что кровля хирургического корпуса больницы, построенного в 1971 году, имеет частичный износ мягкого покрытия, и именно из-за этого в двух палатах, находящихся на третьем этаже, произошла протечка.

«В соответствии со нормами Федерального закона „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ граждане имеют право на благоприятную среду обитания. В соответствии со статьёй 7 Федерального закона „Технический регламент о безопасности зданий и сооружений“ строительные конструкции и основание здания должны обладать такой прочностью, чтобы в процессе эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей в результате разрушения здания или его части. По результатам проверки прокурором города главному врачу ГБУЗ „Городская больница города Южноуральск“ внесено представление об устранении нарушений законодательства, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, неприятный инцидент произошёл на прошлой неделе. Когда вода начала капать с потолка, пациентов сразу же вывели из палат. Врачи же тогда сообщили, что причиной протечки может быть вышка оператора сотовой связи, которая располагается на крыше больницы. Несмотря на то, что её уже не используют, демонтировать оператор её не собирается.