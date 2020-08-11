В городской больнице Южноуральска пациенты спасаются от потопа

Причиной «водопада» стала вышка сотовой связи, размещенная на крыше.

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Городская больница в Южноуральске пострадала из-за сильного ливня. С потолка в хирургическом отделении полилась дождевая вода. По мнению врачей, причиной протечки стала вышка оператора сотовой связи, которая уже много лет располагается на крыше медицинского учреждения. Мобильный оператор ее уже не использует, но и не демонтирует. Из-за сильного ветра вышка раскачивалась и повредила кровлю.

«Немаловажную роль сыграло, что эта вышка стоит на распорках. Естественно, что при сильном ветре она расшатывается. И возможно было повреждение крыши. Больных вывели буквально через считанные минуты, когда это все началось», — прокомментировала ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ главный врач Городской больницы Наталья Ишуткина.

Ситуацию взяла под контроль администрация Южноуральского городского округа.

«Исходя из выводов комиссии, в случае необходимости возможно будут привлечены специалисты строительных организаций, имеющие соответствующие лицензии и познания в этой области. Будут разработаны меры по недопущению подобной ситуации», — подчеркнул первый заместитель главы Южноуральского городского округа Ярослав Куленко.

Сейчас протечку устранят специалисты, однако вышку необходимо демонтировать. Медицинское учреждение подготовит соответствующие документы, с которыми обратится в суд, чтобы привлечь мобильного оператора к ответственности.