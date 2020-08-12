Городская больница в Юрюзани может стать районной

Потенциал и состояние учреждения оценил в ходе инспекции Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Сегодня, 12 августа, во время рабочей поездки по Челябинской области, губернатор Алексей Текслер посетил больницу в городе Юрюзань. И то, что он там увидел и услышал от местных жителей — его обеспокоило.

Больница сильно пострадала от землетрясения, сейчас в ней проходит ремонт. Но внешний вид удручает. Маломобильным пациентам, к примеру, попасть в учреждение пока сложно. Также больные вынуждены были покупать лекарства за свой счет.

Главврач больницы Юрюзани рассказала, что в свою должность она вступила лишь в мае. Она отмечает, что перебои с лекарствами действительно были. Также там не хватает ряда специалистов.

«В больнице действительно были перебои с закупками лекарств — сейчас эту систему налаживают. И пациентам не придется покупать лекарства за свой счет. Также администрация больницы обещает работать над тем, чтобы привлекать новых специалистов», — передала слова главврача местной больницы корреспондент медиахолдинга ОТВ, находящаяся на месте событий.

Отмечается, что местные жители также просят сделать эту больницу не просто городской, а районной. Она большая — рассчитана на обслуживание около 50 тысяч человек, а в Юрюзани проживают всего 11 тысяч.

Губернатор Алексей Текслер выслушал все пожелания жителей, зафиксировал их обращения, а также поручил главе регионального Минздрава заняться профильными вопросами в связке с главой территории.