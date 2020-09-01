Небезопасный детский сад в Чурилово потребовала закрыть прокуратура

В частном садике не было сигнализации и огнетушителей, а детей кормили скудно непроверенными продуктами.

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По обращениям родителей прокуратура проверила частный детский сад, расположенный в микрорайоне «Чурилово» в Челябинске. Дошкольное учреждение посещали малыши в возрасте до трех лет. Выяснилось, что 20-летний предприниматель грубо нарушал трудовое законодательство, санитарно-эпидемиологические нормы и правила противопожарной безопасности.

Воспитательница не была трудоустроена официально, при приеме на работу с нее не потребовали справку о наличии или отсутствии судимости. В учреждении для детей не было пожарной сигнализации и огнетушителей. Аварийные выходы в здании — недостаточной ширины, а стены оклеены бумажными обоями. Отделка пола и потолка также не соответствовала требованиям, электрические провода не изолировали должным образом.

«Постельные принадлежности не имеют индивидуальной маркировки, у лица, осуществляющего приготовление пищи, отсутствует личная медицинская книжка. Питание детей осуществляется без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах в зависимости от возраста детей, не разработано примерное двухнедельное меню, ежедневное меню также отсутствует», — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Представители ведомства добавили, что каждый день дошколят кормили манной кашей на завтрак, рассольником и рисом — на обед. При этом документы на продукты отсутствовали, а сроки их хранения определить было невозможно.

На предпринимателя завели несколько административных дел, а в суд направили иск о запрете работы данного частного детсада.