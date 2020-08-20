Незаконный снос 9 клёнов обнаружила прокуратура Челябинска

Ущерб составил более 200 000 рублей.

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Прокуратура Челябинска нашла 9 снесённых деревьев возле торгового комплекса в Курчатовском районе. Проверка была инициирована по информации правления экологии и природопользования Администрации города города. Отмечается, что деревья были убраны с мест без разрешения, а ущерб составил более 200 000 рублей.



«Проверкой установлено, что у дома 41 по улице Островского неустановленными лицами произведен снос зеленых насаждений: 9 деревьев породы „клен ясенелистный“. Разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений на данной территории Управление экологии и природопользования не выдавало, размер ущерба составил 218 881 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в прокуратура региона.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» уголовного кодекса. Материалы направлены в полицию Курчатовского района, где установят виновных.