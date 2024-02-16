Визит президента на Южный Урал закончился двусторонней встречей с главой региона

Алексей Текслер рассказал о социально-экономическом развитии Челябинской области

Визит президента РФ Владимира Путина в Челябинск завершился двусторонней встречей с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время встречи Алексей Текслер рассказал президенту о социально-экономическом развитии Челябинской области. Средняя продолжительность жизни южноуральцев по итогам 2023 года составила 73,6 года — это наивысшее историческое значение для региона. С 2019 года в области сохраняется стабильность в части коэффициента рождаемости, который составляет 1,47 — выше, чем в целом по стране.

За последние пять лет объем социальной поддержки южноуральцев превысил 100 млрд рублей из всех источников. В регионе растет количество семей, воспитывающих третьего ребенка, чему способствует ряд уникальных областных льгот.

«А для участников СВО есть специальные меры поддержки. Это плата за обучение, бесплатный проезд, льгота по транспортному налогу, бесплатная газификация и ряд других льгот. И есть момент, которым я горжусь, — в прошлом году мы открыли уникальный центр поддержки и реабилитации участников СВО, где делаем все возможное, чтобы наши герои чувствовали нашу заботу. Там же у нас находится Фонд „Защитники Отечества“», — рассказал Алексей Текслер.

В прошлом году область заняла третье место по количеству проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, и пятое место по количеству проектов, которые поддержаны Фондом по линии культуры.

За пять лет в регионе капитально отремонтировано 204 медучреждения в рамках федеральной программы. В пандемию за рекордные 74 дня была возведена инфекционная больница. Стартовал масштабный проект по строительству корпуса детской хирургии.

В прошлом году в регионе введен рекордный объем жилья — 2,1 млн кв. м, почти на два года раньше завершена программа переселения из ветхо-аварийного жилья. За последние пять лет в регионе построено 85 крупных спортивных объектов, 61 детский сад, 15 школ построено и 67 отремонтировано.

Положительная динамика фиксируется и по росту доходов жителей области. Прошлый год завершен с ростом зарплат на 16,6%. Достигнут рекордно низкий уровень безработицы. Снижается количество граждан, живущих за чертой бедности.

«Это стало возможным благодаря системной работе, росту экономики. Рост промышленного производства очень серьезный. Ожидаем 10,8% по окончательному подсчету. А в обрабатывающей промышленности — 13%. Валовый региональный продукт — плюс 7,8%. Ожидаем рост инвестиций 15% по отношению к 2022 году», — уточнил губернатор.

При этом на постоянном контроле находится реализация экологических программ, снижение уровня выбросов.

Глава региона представил президенту крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в Челябинской области. Среди них — производство архитектурных стеклопакетов, открытие производства троллейбусов и электробусов, племенной репродуктор первого порядка, межуниверситетский кампус и метротрам, городской курорт «Притяжение», многофункциональный спортивный комплекс «РМК-Арена», новый терминал аэропорта Магнитогорск.

Отдельно Алексей Текслер обратился к президенту по вопросу выноса за черту города производства Челябинского электрометаллургического комбината. Владимир Путин поддержал в этом вопросе главу региона.

