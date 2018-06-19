/ Грозы, град и сильный ветер надвигаются на Южный Урал

Погода в Челябинской области резко ухудшится.

Ухудшение погодных условий прогнозируют на Южном Урале в среду, 20 июня. Предупреждение распространяют в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр. По данным ведомства, середину недели омрачат порывы ветра, грозы и град.

20 июня на территории Челябинской области ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди, днем в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, днем с градом, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, днем отдельные порывы 15−20 м/с. — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В горах и низинах при этом похолодает до плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 24−29 градусов. Чтобы защититься от ветра, южноуральцам рекомендуют ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и ни в коем случае не прятаться около стен домов, рекламных щитов и деревьев.