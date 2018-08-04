/ Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные

Объявлено штормовое предупреждение.

Не радужные выходные обещают южноуральцам. По данным синоптиков, во всей области будет дождливо и ветрено. Сотрудники МЧС накануне предупредили: надвигается шторм. Грозы, дожди, град и шквалистый ветер до 26 метров в секунду. Предупреждение актуально на 4 августа, но не исключено, что его продлят.

По данным синоптиков, температура воздуха при этом будет высокая. Около 22 градусов, а на юге и вовсе может подняться до плюс 31 (в Бредах). В воскресенье, 5 августа, должно быть спокойнее — скорость ветра снизится, средняя по региону температура будет выше, от плюс 22 до плюс 26 градусов.

В Челябинске дождь обещают только в воскресенье. Но и тогда дневная температура будет держаться на уровне плюс 22−24 градуса тепла.