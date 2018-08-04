Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.45 +0.31 73.47 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 10:50
Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы
Второй этап подготовил потенциальным ведущим немало сюрпризов.
/ Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные

Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные

Объявлено штормовое предупреждение.
сегодня в 11:20
  |  Общество

Не радужные выходные обещают южноуральцам. По данным синоптиков, во всей области будет дождливо и ветрено. Сотрудники МЧС накануне предупредили: надвигается шторм. Грозы, дожди, град и шквалистый ветер до 26 метров в секунду. Предупреждение актуально на 4 августа, но не исключено, что его продлят.

По данным синоптиков, температура воздуха при этом будет высокая. Около 22 градусов, а на юге и вовсе может подняться до плюс 31 (в Бредах). В воскресенье, 5 августа, должно быть спокойнее — скорость ветра снизится, средняя по региону температура будет выше, от плюс 22 до плюс 26 градусов.

В Челябинске дождь обещают только в воскресенье. Но и тогда дневная температура будет держаться на уровне плюс 22−24 градуса тепла.

Общество
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
28.07.2018
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
Общество
Грозы и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область
28.06.2018
Грозы и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область
Общество
Штормовой ветер возвращается на Южный Урал
20.06.2018
Штормовой ветер возвращается на Южный Урал
Общество
Грозы, град и сильный ветер надвигаются на Южный Урал
19.06.2018
Грозы, град и сильный ветер надвигаются на Южный Урал
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
сегодня в 14:48
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
Общество
Популяцию уток-пингвинов в троицком монастыре поможет восстановить зоозащитник
сегодня в 13:16
Популяцию уток-пингвинов в троицком монастыре поможет восстановить зоозащитник
Происшествия
Полиция разыскивает «человека-паука», поджегшего туалет на свалке в Катав-Ивановске
сегодня в 12:19
Полиция разыскивает «человека-паука», поджегшего туалет на свалке в Катав-Ивановске
Общество
Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные
сегодня в 11:20
Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные
Общество
Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы
сегодня в 10:50
Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы
Общество
Из-за аварии на водоводе затопило целый двор в Ленинском районе
  
сегодня в 10:23
Из-за аварии на водоводе затопило целый двор в Ленинском районе
Происшествия
Вертолет с вахтовиками рухнул после взлета
сегодня в 10:10
Вертолет с вахтовиками рухнул после взлета
Общество
Табун коней занял целую полосу на шоссе из Копейска в Челябинск
  
сегодня в 10:02
Табун коней занял целую полосу на шоссе из Копейска в Челябинск
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6