/ Жара идет на Южный Урал

Воздух прогреется до +30.

Гидрометцентр России прогнозирует повышение температуры воздуха на предстоящие выходные и начало следующей недели. Синоптики обещают, что в субботу в Челябинске будет +24, а в воскресенье, понедельник и вторник +27. При этом ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Сильного ветра не прогнозируется, лишь 2−4 метра в секунду.

Наконец-то идет жара. Мы ее ждем целый месяц. Думали, что лето так и не начнется. Пора куртку на купальник менять. — радуются пользователи сайта «Первый областной».

В крупных городах региона погода также будет радовать своих жителей. В Златоусте +21 в субботу и +24 в воскресенье. В Магнитогорске и Миассе воздух прогреется до 30 градусов. В Озерске потеплеет до + 26 градусов тепла, осадков не ожидается. В Троицке прогнозируют жару. В выходные дни там + 26, в начале недели +29.