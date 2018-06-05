/ Грозы и сильный ветер вернутся на Южный Урал

В МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

Порывы ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Челябинской области уже завтра, 6 июня. Кроме того, в отдельных районах ожидается четвертый класс пожарной опасности. Это также связано с погодными условиям.

По данным Челябинского гидрометцентра днем 6 июня в отдельных районах области ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе грозы и сильный ветер. Так отдельные порывы могут достигать 23 м/с. При этом в юго-западных районах региона ожидается высокий 4-й класс пожарной опасности. — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жителей региона предупреждают: погода может преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Южноуральцев просят соблюдать осторожность, внимательно следить за детьми и не выходить из зданий без необходимости.