/ «Предчувствие» сменит «Полный артхаус» на челябинских киноэкранах

Международный фестиваль станет бесплатным для горожан.

Ко Дню рождения Челябинска власти представили новый кинофестиваль. Международное мероприятие пришло на смену «Полному артхаусу». За неделю, с 7 до 14 сентября, зрители познакомятся с десятком премьерных фильмов. Программа поделена на три направления — конкурсные картины, неигровое кино и фильмы с охватом 360 градусов.

«Предчувствие» — это кино будущего, эксперименты с форматами и технологиями. Кино наиболее чутко реагирует на все изменения, происходящие в обществе. Каждое новое поколение режиссеров отзывается на важные для них события — происходящие и те, которым предстоит произойти. Эти размышления ложатся в основу содержания и влияют на форму нового кино. В фокусе «Предчувствия» лежит использование новых технологий в кинопроизводстве. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы кинофестиваля.

Показ фильмов программы фестиваля «Предчувствие» состоится на двух площадках — в Челябинском центре искусств «Театр+Кино» кинотеатра имени Пушкина (ул. Пушкина, 64) и кинотеатре «Знамя» (ул. Кирова, 112). Возрастное ограничение 18+. Вход на все премьеры бесплатный.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» представил полную программу празднования Дня города в 2018 году. Челябинск отмечает свой 282 день рождения. К этой дате запланированы музыкальные концерты, выступления юмористов и фейерверк. Афиша Дня города здесь.