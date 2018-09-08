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/ Режиссер Сергей Мирошниченко: «Мы сделали метеорит, который проносится и не падает»

Режиссер Сергей Мирошниченко: «Мы сделали метеорит, который проносится и не падает»

Организаторы кинофестиваля «Предчувствие» презентовали губернатору золотой приз.
сегодня в 15:34
  |  Общество

7 сентября в Челябинске стартовал международный кинофестиваль «Предчувствие». На торжественной церемонии открытия побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Перед этим главе региона представили главную награду фестиваля — золотую фигуру «Предчувствия». В ней, по замыслу скульптора, представлен челябинский метеорит.

Мы сделали метеорит, только такой, который проносится и не падает. Статуэтку изготовили мастера из Златоуста, в ней использовано чистое золото. — рассказал президент фестиваля «Предчувствие» Сергей Мирошниченко.

В ответ губернатор Борис Дубровский отметил, что теперь Челябинская область прославилась и прошедшим землетрясением. Катаклизм был зарегистрирован на Южном Урале за два дня до начала кинофестиваля.

Пока могу только подержать награду «Предчувствия». Вот буду на следующий год со своей картиной буду выступать, тогда скажу, нравится ли статуэтка. — отметил Борис Дубровский.

В ходе официальной части мероприятия к гостям вечера обратился режиссер Сергей Мирошниченко. Документалист отметил, что рад проводить такое значимое мероприятие на родине.

Хочу поблагодарить моего очень хорошего друга Бориса Александровича за содействие в организации фестиваля. Я могу поговорить с ним о том, о чем не могу побеседовать дома. Мы разговариваем об очень важных вещах. Борис Александрович неоднократно подставлял мне по-дружески свое плечо. Хочу сказать, что вам повезло, у вас есть хороший губернатор с хорошим сердцем. — сказал со сцены Президент фестиваля — режиссер-документалист Сергей Мирошниченко.

Напомним, с 7 по 14 сентября в Челябинске проходит международный кинофестиваль «Предчувствие». Программа включает в себя фильмы о будущем и технологиях.

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