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/ Россию на «Оскаре» представит военная драма Константина Хабенского

Россию на «Оскаре» представит военная драма Константина Хабенского

«Собибор» рассказывает о подвиге советских солдат во время Великой Отечественной войны.
сегодня в 11:42
  |  Культура

Российская картина «Собибор» выдвинута на соискание американской премии «Оскар». Военная драма номинирована как лучший фильм на иностранном языке. Решение об этом приняла специально собранная комиссия, заседание которой прошло в московском Доме кино.

От России выдвинут фильм «Собибор». Картину, имеющую наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии, выбрали большинством голосов. — передает ТАСС слова член Российского оскаровского комитета, продюсер Александр Роднянский.

Представителям американской киноакадемии предстоит выбрать номинантов после выдвижения фильмов самими странами. Итоговый список претендентов на престижную награду объявят 22 января 2019 года. Вручение назначено на 24 февраля того же года.

Напомним, в прошлом году на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» номинировали картину «Нелюбовь» россиянина Андрея Звягинцева. Однако лента осталась без статуэтки.

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