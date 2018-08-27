Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.79 -0.74 78.41 -0.84
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ КВН, рок-н-ролл и музыкальный салют. Афиша Дня города-2018

КВН, рок-н-ролл и музыкальный салют. Афиша Дня города-2018

Городские власти представили план мероприятий.
сегодня в 09:45
  |  Общество

Грандиозный праздник готовят к предстоящему Дню рождения Челябинска городские власти. В этом году южноуральская столица отмечает 282 годовщину со дня основания. На аппаратном совещании в администрации города представили афишу мероприятий.

Традиционно массовые гуляния, концерты и праздничные салюты растянутся на несколько дней. Основные мероприятия запланированы на выходные с 8 по 9 сентября. Всего на эти дни подготовлено 92 события.

8 сентября откроет праздничный день колонна праздничных автомобилей — кавалькада. На Кировке выступят авторы и исполнители «Песни города». К этому концерту было выбрано 23 лучших песни. На этой же площадке пройдет фестиваль КВН, главным гостем которого станет команда «Радио Свобода» из Ярославля. Также 8 сентября в парке Гагарина пройдет фестиваль рок-н-ролла. На летней эстраде пройдет музыкальный марафон. — рассказал в ходе аппаратного совещания начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Вечерняя программа включает в себя выступление юмористов на главной сцене города. «Реальный город Че» покажут южноуральцам на Театральной площади. Поздравить родной город приедет актер из сериала «Универ» Стас Ярушин, а ведущими вечера станут Вован и Валя из «Реальных пацанов».


На площади Революции выступят представители творческих направлений. В первом блоке свои произведения представят воспитанники фонда «Андрюша», за ними на сцену выйдут ведущие коллективы города. Финалом музыкального вечера станет появление группы «Би-2» и Мити Фомина.

Вечером 8 сентября челябинцев ждет красочное шоу на берегу реки Миасс. Праздничный фейерверк начнется в 22 часа и продлится 14 минут. Необычное шоу создадут с помощью музыкальных залпов.

Общество
Останки телебашни из Екатеринбурга попали на афишу британских музыкантов
сегодня в 10:33
Останки телебашни из Екатеринбурга попали на афишу британских музыкантов
Общество
Детский игровой комплекс подарят еманжелинским малышам на День города
27.07.2018
Детский игровой комплекс подарят еманжелинским малышам на День города
Общество
40 малышей появилось на свет в День города
15.09.2017
40 малышей появилось на свет в День города
Общество
111 тысяч челябинцев приняли участие в праздничных гуляниях на День города
11.09.2017
111 тысяч челябинцев приняли участие в праздничных гуляниях на День города
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Сколько спать, чтобы избежать болезней сердца, рассказали ученые
сегодня в 16:49
Сколько спать, чтобы избежать болезней сердца, рассказали ученые
Происшествия
Пятый день продолжаются поиски 82-летнего грибника на Южном Урале
сегодня в 16:38
Пятый день продолжаются поиски 82-летнего грибника на Южном Урале
Происшествия
Банда злоумышленников избила и похитила челябинца
сегодня в 16:31
Банда злоумышленников избила и похитила челябинца
Общество
Вандалов подозревают в разрушении отремонтированного фонтана в Копейске
сегодня в 15:49
Вандалов подозревают в разрушении отремонтированного фонтана в Копейске
Общество
Театралы из Коркино стали единственным российским коллективом на фестивале в Италии
сегодня в 15:39
Театралы из Коркино стали единственным российским коллективом на фестивале в Италии
Общество
Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке
сегодня в 15:28
Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке
Хоккей
Виталий Кравцов после победы: «Всегда был больше разгильдяем»
сегодня в 15:19
Виталий Кравцов после победы: «Всегда был больше разгильдяем»
Общество
Пара из Челябинска сыграла свадьбу в троллейбусе
  
сегодня в 15:06
Пара из Челябинска сыграла свадьбу в троллейбусе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6