/ КВН, рок-н-ролл и музыкальный салют. Афиша Дня города-2018

Городские власти представили план мероприятий.

Грандиозный праздник готовят к предстоящему Дню рождения Челябинска городские власти. В этом году южноуральская столица отмечает 282 годовщину со дня основания. На аппаратном совещании в администрации города представили афишу мероприятий.

Традиционно массовые гуляния, концерты и праздничные салюты растянутся на несколько дней. Основные мероприятия запланированы на выходные с 8 по 9 сентября. Всего на эти дни подготовлено 92 события.

8 сентября откроет праздничный день колонна праздничных автомобилей — кавалькада. На Кировке выступят авторы и исполнители «Песни города». К этому концерту было выбрано 23 лучших песни. На этой же площадке пройдет фестиваль КВН, главным гостем которого станет команда «Радио Свобода» из Ярославля. Также 8 сентября в парке Гагарина пройдет фестиваль рок-н-ролла. На летней эстраде пройдет музыкальный марафон. — рассказал в ходе аппаратного совещания начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Вечерняя программа включает в себя выступление юмористов на главной сцене города. «Реальный город Че» покажут южноуральцам на Театральной площади. Поздравить родной город приедет актер из сериала «Универ» Стас Ярушин, а ведущими вечера станут Вован и Валя из «Реальных пацанов».





На площади Революции выступят представители творческих направлений. В первом блоке свои произведения представят воспитанники фонда «Андрюша», за ними на сцену выйдут ведущие коллективы города. Финалом музыкального вечера станет появление группы «Би-2» и Мити Фомина.

Вечером 8 сентября челябинцев ждет красочное шоу на берегу реки Миасс. Праздничный фейерверк начнется в 22 часа и продлится 14 минут. Необычное шоу создадут с помощью музыкальных залпов.