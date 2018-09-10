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/ Сергей Мирошниченко: «У вас есть хороший губернатор с хорошим сердцем»

Сергей Мирошниченко: «У вас есть хороший губернатор с хорошим сердцем»

Известный режиссер поблагодарил Бориса Дубровского за искреннюю дружбу в день открытия кинофестиваля «Предчувствие»
сегодня в 12:27
  |  Общество

Первый международный кинофестиваль «Предчувствие» продолжается в Челябинске. Значимое событие в культурной жизни города традиционно состоялось при поддержке

губернатора Челябинской области. Борис Дубровский пригласил своего друга, режиссера Сергея Мирошниченко на родину, чтобы провести уникальный фестиваль. Деятель киноиндустрии признался, что высоко ценит дружбу с Борисом Дубровским.

Я могу говорить с моим хорошим другом Борисом Александровичем о том, о чем не могу побеседовать даже дома. Мы разговариваем о многом, об очень важных вещах. Борис Александрович неоднократно приходил ко мне и подставлял мне по-дружески свое плечо. Хочу сказать, что вам повезло, у вас есть губернатор с хорошим сердцем. — сказал президент фестиваля «Предчувствие», режиссер-документалист Сергей Мирошниченко.

Напомним, кинофестиваль «Предчувствие» проходит в южноуральской столице с 7 по 14 сентября. В афише заявлены премьерные фильмы российского и зарубежного производства. Большую часть из них увидеть в кинозале удастся лишь в рамках фестиваля. В ближайшее время гостем редакции медиахолдинга ОТВ станет другой именитый режиссер Владимир Грамматиков.

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