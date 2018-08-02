/ Борис Дубровский поздравил «крылатую пехоту» с праздником

Глава региона поблагодарил южноуральцев за службу Отечеству.

На Южном Урале «голубые береты» гуляют несмотря на прохладную погоду. Глава Челябинской области отметил, что история ВДВ исполнена яркими примерами беззаветного служения Отечеству, мужества и стойкости, преданности долгу и самоотверженности.

Многие южноуральцы служили и служат в ее рядах, проявляя высочайший профессионализм, смелость и решительность. Умелые и слаженные действия десантников по защите интересов Родины и спасению жизни мирных граждан, блестящее владение новейшей техникой и вооружением, знания и сила характера являются надежной гарантией безопасности нашей страны. Желаю ветеранам ВДВ и всем, кто несет службу сейчас, здоровья, успехов и благополучия! — поздравил южноуральцев губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сайт «Первый областной» подготовил фоторепортаж с улиц Челябинска. Смотрите яркие кадры с празднования Дня ВДВ здесь.