/ Борис Дубровский поздравил «крылатую пехоту» с праздником

На Южном Урале «голубые береты» гуляют несмотря на прохладную погоду. Глава Челябинской области отметил, что история ВДВ исполнена яркими примерами беззаветного служения Отечеству, мужества и стойкости, преданности долгу и самоотверженности.
Многие южноуральцы служили и служат в ее рядах, проявляя высочайший профессионализм, смелость и решительность. Умелые и слаженные действия десантников по защите интересов Родины и спасению жизни мирных граждан, блестящее владение новейшей техникой и вооружением, знания и сила характера являются надежной гарантией безопасности нашей страны. Желаю ветеранам ВДВ и всем, кто несет службу сейчас, здоровья, успехов и благополучия! — поздравил южноуральцев губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Сайт «Первый областной» подготовил фоторепортаж с улиц Челябинска. Смотрите яркие кадры с празднования Дня ВДВ здесь.