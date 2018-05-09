/ Губернатор Челябинской области поздравляет южноуральцев с Днем Победы

Борис Дубровский обращается к каждому жителю региона с пожеланиями

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Сегодня, 9 мая, Южный Урал отмечает День Победы. Традиционно в адрес ветеранов и тружеников тыла звучат многочисленные слова благодарности. К поздравлениям присоединился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Этот священный праздник объединяет поколения, наполняет сердца гордостью за свое Отечество и всегда будет воплощением безграничного мужества, самоотверженности и единства нашего народа. Южноуральцы своим ратным и трудовым подвигом приблизили этот великий день, отстояли право жить в свободной стране, растить и воспитывать детей под мирным небом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа, и передавать эту память по наследству. Низкий поклон Поколению Победителей, крепкого уральского здоровья, счастья и благополучия! — поздравил южноуральцев губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона принимает участие в праздничных мероприятиях. Ознакомиться с афишей можно в нашем материале.

Также пользователи сайта «Первый областной» имеют возможность наблюдать за всеми событиями 9 мая в прямом эфире. Начало в 10:00.

