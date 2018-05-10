/ Борис Дубровский назначил заместителей министра тарифного регулирования

Два чиновника получили новые должности.
Кадровые перестановки коснулись Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Борис Дубровский назначил заместителя и первого заместителя министра. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте главы региона.
Назначить Дрыгу Антона Александровича первым заместителем Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. — говорится в тексте постановления.
Также новую должность получила Екатерина Черепанова. Ранее чиновница возглавляла отдел регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий.
Главой министерства тарифного регулирования и энергетики остается Татьяна Кучиц.