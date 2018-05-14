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/ Южноуральская делегация готовится к проведению Дней Челябинской области в Узбекистане

Южноуральская делегация готовится к проведению Дней Челябинской области в Узбекистане

Представителями региона выбраны чиновники и предприниматели.
сегодня в 12:08
  |  Общество

Глава региона Борис Дубровский возглавляет южноуральскую деловую делегацию в поездке в Узбекистан. С 15 по 19 мая в республике пройдут Дни Челябинской области. Принимать представителей власти и бизнеса готовятся в двух городах — Ташкенте и Намангане. Ключевым мероприятием станет круглый стол с участием представителей Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.

Высокий интерес бизнеса к участию в данной поездке связан с перспективами сотрудничества с Узбекистаном, открывающимися благодаря созданным руководством республики благоприятным условиям внешнеэкономической деятельности. Среди принятых на государственном уровне мер: отмена акцизного налога на ввозимые в Узбекистан товары, введение конвертации национальной валюты, отмена обязательной продажи экспортерами валютной выручки, создание свободных экономических зон. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

Представлять Южный Урал в Узбекистане будет около 50 компаний. Среди них представители малого, среднего и крупного бизнесов. Партнеров в республике намерены найти промышленники и сельскохозяйственники.

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