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Все праздничные мероприятия в День Победы пройдут в прямом эфире 1obl.tv

Расписание онлайн-трансляций
сегодня в 14:45
  |  Общество
День Победы с большим размахом встретят в Челябинске. Сегодня в городе завершаются последние приготовления к 9 мая. Устанавливаются и украшаются сцены, где будут выступать творческие коллективы города, размещаются трибуны для ветеранов, утверждаются перекрытия дорог и время праздничного фейерверка. Все мероприятия в прямом эфире будет транслировать «Онлайн ТВ».

Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню


Череду праздничных мероприятий 9 мая открывает церемония у Вечного огня. Представители власти, религиозные деятели, военные и простые горожане отправятся на Аллею Славы, чтобы положить у огня гвоздики и траурные венки. Церемония проводится в память о жертвах войны: погибших героях и тружениках тыла, пленных, невинных детях — всех, кого потеряла Челябинская область и весь Советский Союз в годы ВОВ. Вся церемония будет доступна для просмотра на 1obl. tv в режиме онлайн.

Начало: 10:00

Парад Победы


Вся Челябинская область 9 мая выходит на улицы городов и сел, чтобы выстроиться в дружную колонну Бессмертного полка и пронести в руках портреты родных, отвоевавших нашу свободу. Самая большая колонна пройдет в Челябинске. Участие в шествии примут тысячи горожан. Народное шествие начнется возле ЮУрГУ, а завершится у Вечного огня. В этом году Бессмертный полк пройдет под песни военных лет. Уже на Кировке участников шествия будет ждать выставка, посвященная тылу, в котором ковалась Великая Победа. Вся процессия будет двигаться по улицам города около 1,5 часов. Увидеть происходящее изнутри можно будет на 1obl.tv.

Начало: 15:00

Концерт «Огонь Победы»


Творческие коллективы начнут свои выступления сразу после парада Победы. Они выйдут на сцены в городских парках культуры и отдыха, на Кировке, а также на Театральной площади. Именно оттуда будет вестись трансляция «Онлайн ТВ». В программе заявлены любимые танцевальные и песенные коллективы, выступление победителей областного конкурса «Марафон талантов», а также общехоровое исполнение песни «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал».

Начало: 20:00

Победный фейерверк


Ни дождь, ни снег не помешают челябинцам увидеть победный фейерверк. Первый залп назначен на 22:00. Запускать его будут с набережной реки Миасс. В течение 10 минут челябинцы будут смотреть красочный салют. Самыми высокими, традиционно, будут последние залпы. Яркие, насыщенные и интересные, они будут «раскрываться» с эффектом 3D. Посмотреть фейерверк можно будет с близлежащих улиц. Дороги возле набережной Миасса перекроют для удобства горожан.

Начало: 22:00

Кроме того, можно будет увидеть, как празднуют День Победы в других городах Челябинской области. Следите за обновлениями в группах «Первого областного» в соцсетях.

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