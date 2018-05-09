/ «Мы валялись на полу от счастья, узнав о победе!». Уникальные кадры из архива ОТВ

Ветераны поделились воспоминаниями об окончании войны.

Медиахолдинг ОТВ бережно хранит все видеоархивы с участием ветеранов Великой Отечественной войны. В 2008 году на экраны регионального телевидения вышел фильм собственного производства «Без единого выстрела». В нем собраны воспоминания реальных участников боевых действий и тружеников тыла.

В этом видео ветераны рассказывают, что они чувствовали, когда узнали о победе над фашизмом.

— Мы уже знали за несколько дней, что вот-вот должна закончиться война.



— О победе я узнал в 13 учебном полку. Победа! Победа! Победа!



— Утром рано соседка прибежала, чтобы сказать, что конец войны



— Мама забегает и говорит: «Володька, война то закончилась!»



— Мы сидели обедали, и кто-то пришел, сказал, что война закончилась. Все закричали «Ура!». Мы от счастья на полу валялись и обнимались!



— Я рыдала так, что выплакала все слезы. Девчонки прибежали и все плакали. Такая тяжесть с души.



— Все радовались, а я плакала. С фронта ждать было некого.



— Самолет прилетел, листовки разбросал. Такое ликование было.



— Ходили на головах, как говориться. Плясали, пели, ревели. Целовались.



К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. И лишь сохранившиеся исторические кадры позволяют нам вновь увидеть живой взгляд героев.