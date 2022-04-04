Пострадавшие дольщики из Копейска получат денежные компенсации

Жилья в доме на улице Республиканской люди ждали с 2018 года

Пострадавшие дольщики, четыре года ожидающие квартиры в доме на улице Республиканской в Копейске, получат денежные компенсации. Такое решение принял Фонд защиты прав дольщиков (Москва). Об этом решении глава Копейска Андрей Фалейчик сообщил 4 апреля на аппаратном совещании.

«В ситуации по долгострою на улице Республиканской, 2а произошли кардинальные изменения. Региональный фонд „Защита прав участников долевого строительства“ принял решение выплатить компенсацию дольщикам. Механика выплат будет озвучена в скором времени», — сообщил Андрей Фалейчик.

Возводить дом на улице Республиканской, 2а начали в 2018 году. Стройка остановилась, когда готовность объекта не превышала 30 процентов: были выполнены работы по монтажу конструкций четвертого этажа.

После проверки Минстроя выяснилось, что застройщик нарушил закон и заключил с 54 покупателями квартир договоры соинвестирования. Также у застройщика имелась значительная кредиторская задолженность.

По результатам рассмотрения материалов проведенной прокурорской проверки в июле 2020 года МВД России по Копейску возбуждено уголовное дело — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Долгострой на улице Республиканской решили завершать за счет создания жилищно-строительного кооператива. Но позже от этой идеи отказались. Федеральный Фонд защиты прав дольщиков принял решение выплатить пострадавшим семьям компенсации.

В Копейске также ведется работа на других долгостроях, где есть пострадавшие дольщики. Так, в городе введут в эксплуатацию 17-этажный долгострой на Коммунистическом проспекте, 28. Высотку, в которой расположено 268 квартир, начали строить еще в 2014 году. Однако работы оказались заморожены.

В феврале 2022 года Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области выбрал организацию, которая достроит вторую очередь дома в Копейске на проспекте Славы, 14.

Ранее в Челябинской области компенсации получили дольщики дома застройщика ООО «Строительные технологии города», расположенного в Челябинске по проспекту Победы, 3.1. Всего компенсации получили пострадавшие дольщики 12 долгостроев региона.

В регионе сейчас остается 37 незавершенных объектов долевого строительства. Вопросы с ними должны быть окончательно решены к концу 2023 года. Всего восстановления прав ждут более 3,2 тысячи человек. Для завершения стройки и выплаты компенсаций предусмотрено 4,3 миллиарда рублей, в том числе более 700 миллионов из бюджета Челябинской области.