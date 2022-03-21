В Челябинской области восстановят права 3,2 тысячи обманутых дольщиков

Такое число озвучил на совещании с «Фондом развития территорий» губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области на сегодня остается 37 незавершенных объектов долевого строительства. Вопросы с ними должны быть окончательно решены к концу 2023 года, заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с руководством публично-правовой компании «Фонд развития территорий».



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона, совещание по вопросам восстановления прав дольщиков Южного Урала прошло в режиме ВКС.

«С 2019 года мы очень активно занимаемся вопросом дольщиков. Многое сделано, хочется, чтобы все задачи в части обманутых дольщиков, которые перед нами стоят, были решены. Будем эту работу продолжать. Важнейшая задача по срокам — завершить все строительные работы до конца 2023 года, необходимо сделать все, чтобы объекты сдать вовремя», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что на сегодня принято решение достроить 23 незавершенных дома. Участники долевого строительства еще 14 объектов получат компенсационные выплаты. Всего восстановления прав дождутся более 3,2 тысячи человек. Для завершения стройки и выплаты компенсаций предусмотрено 4,3 миллиарда рублей, в том числе более 700 миллионов из бюджета Челябинской области.

Алексей Текслер также выступил на совещании с законодательной инициативой. Губернатор предложил разработать механизм по исключению из реестра проблемных объектов нежилых зданий, помещений административно-офисного назначения или тех, по которым права граждан не были на самом деле нарушены — то есть договоры долевого строительства заключались с аффилированными с застройщиком физическими лицами.

Напомним, пик проблем с обманутыми дольщиками в Челябинской области пришелся на 2016—17 годы. Тогда было возбуждено несколько уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, прошла серия акций возмущенных дольщиков. Курировать процесс решения проблемы был назначен вице-губернатор Сергей Шаль.