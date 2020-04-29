После 11 мая могут открыть парки в Челябинской области

Алексей Текслер озвучил планы правительства региона.

Послушать 00:00

Режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 11 мая. Об этом сегодня, 29 апреля, на брифинге рассказал глава региона Алексей Текслер. Таким образом, ограничительный режим в Челябинской области совпадает с тем, который ранее озвучил президент России Владимир Путин.



«Мы также продляем период самоизоляции до 11 мая. Наш приоритет — сохранения здоровья жителей. Сейчас говорить о смягчении режима рано. Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области напряженная»,— сказал Алексей Текслер.

Помимо этого губернатор рассказал о том, как Челябинская область будет выходить из режима самоизоляции. В областном правительстве готовится поэтапный план, который начнёт действовать после 11 мая.

«Первыми откроют парки, скверы и другие уличные общественные места. Затем снимем ограничения с торговли — с непродовольственной розницы. Потом черёд фитнес-центров, музеев и так далее — тех учреждений, где можно контролировать соблюдение санитарных норм и численность посетителей»,— пояснил губернатор.

Также Алексей Текслер подчеркнул, что после 11 мая в школы могут вернуться старшеклассники. Окончательное решение по этому вопросу будет принято позже.

Напомним, ограничительный режим на майские праздники был продлён Владимиром Путиным во вторник, 28 апреля. Самоизолироваться россияне должны до 11 мая включительно. Одной из причин принятия этого решения, стали предстоящие длинные выходные.