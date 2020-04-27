Алексей Текслер принял участие в ВКС с полпредом президента

Губернатор отчитался о мерах по борьбе с коронавирусом.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеосвязи принял участие в совещании полпреда президента по Уральскому федеральному округу Николая Цуканова с руководителями субъектов. В ходе разговора глава региона доложил о текущей обстановке на Южном Урале.



Так, губернатор озвучил официальные данные по заболевшим коронавирусом. На сегодняшний день, напомним, подтверждено 413 случаев, 47 человек уже выписаны из больниц. В 16 медучреждениях региона уже готово 2 435 коек, а также обеспечена кислородная подводка и необходимое количество аппаратов ИВЛ. Для неинвазивной вентиляции лёгких в наличии у Челябинской области есть 3 388 масок. Отчитался Алексей Текслер и за расходование средств, которые регион получил из федерального центра.

«Челябинская область получила 1 млрд 353 млн рублей из федерального центра. Деньги направлены на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и обеспечения кислородом медицинских учреждений. Вся сумма законтрактована, из них приобретены аппараты ИВЛ на сумму 675 миллионов рублей. Первые поставки уже пошли, регион получил 23 единицы, в ближайшие дни будут новые поставки. Весь план поставок расписан до июня. Дополнительно за счет средств областного бюджета приобретено 18 аппаратов ИВЛ, 2 аппарата ЭКМО, 10 мониторов пациента, другое оборудование»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе губернатора.

Кроме того, запаса средств индивидуальной защиты и дезинфекции региона хватит на срок от одного до трех месяцев. Также в области обеспечена работа по поддержке врачей и медицинского персонала. На стимулирующие выплаты выделено 128 миллионов рублей из федерального бюджета и 105 — из регионального.

«На базе АО „Областной аптечный склад“ дополнительно формируется запас лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в размере еще одной двухмесячной потребности медицинских организаций. На сегодня сформирован полуторамесячный запас. В Челябинской области на базе 11 медицинских организаций, в том числе 2 федеральных и 2 частных, постоянно проводятся анализы на коронавирус»,— сообщили в правительстве области.

Отметим, что общий объем проводимых исследований составляет 2 400 в сутки. Тесты проводят всем контактным и приезжающим в регион. Социальные медучреждения постоянно тестируются, их также перевели на карантин. Кроме того, подписано соглашение о взаимодействии с регионами УРФО в части оказания помощи в экстренной ситуации и обменом медицинским оборудованием в случае необходимости.