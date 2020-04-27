«Это не панацея»: Алексей Текслер высказался о введении пропускной системы в регионе

Губернатор озвучил условия, при которых она будет введена.

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Пропускная система в Челябинской области будет введена в случае взрывного роста заболеваемости Covid-19 и возникновения нескольких очагов заражения по региону. Об этом сегодня, 27 апреля, на брифинге заявил губернатор Алексей Текслер.



Глава региона напомнил, что система действительно была разработана, однако она больше несёт уведомительный характер. Сам Алексей Текслер считает, что пропускной режим не панацея, а главное — соблюдать все меры по самоизоляции.

«Панацея не пропуска, а соблюдения профилактики, это то, что безусловно является в первую очередь необходимым, но при существенном ухудшении динамики. Мы сейчас стабилизировали динамику, вышли на более-менее приемлемый уровень после вспышки в Златоусте. По-прежнему надеюсь, что мы не будем вводить пропускной режим. Опять же, я в других регионах существенную профилактику и улучшение ситуации не увидел, важнее — соблюдение правил, это ответственность каждого человека», — сказал Алексей Теклсер.

Губернатор выразил надежду, что не придётся вводить пропускной режим, однако рассказал в каких случаях он всё же может появиться на Южном Урале. По словам Алексея Текслера, всё зависит от того, как в дальнейшем покажет себя болезнь и будет ли взрывной рост Covid-19.

«Это вопрос динамики, если посмотрите, как мы выглядим среди всех регионов на 1 000 зараженных, вы увидите, что мы находимся в шестом десятке среди всех регионов страны. Так что здесь вопрос не в количестве, а вопрос именно в резкой динамике. Когда мы увидим, что распространение стало неконтролируемым. Пока мы этого не видим, это принципиально»,

— подчеркнул губернатор.

Отметим, что по данным оперативного штаба на понедельник, 27 апреля, количество заболевших коронавирусом в Челябинской области составляет 413 человек, 45 из которых заразились за прошедшие сутки. Всего от заболевания вылечилось 47 человек, 3 — скончалось.