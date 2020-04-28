Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Решение глава государства озвучил во время совещание с губернаторами.

Послушать 00:00

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил ограничительный режим на майские праздники. Самоизолироваться россияне должны будут до 11 мая включительно. Одной из причин, по которой было принято это решение, стали предстоящие длинные выходные. Для того, чтобы люди не покидали дома, отправившись на традиционные шашлыки, режим самоизоляции решено было продлить.



«Впереди череда больших майских праздников и рабочие 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что многие бы не работали, брали отпуска и отгулы. Принято решение объявить эти дни нерабочими. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. При строгом соблюдении мер, объявленных в регионах», — подчеркнул президент.

Ранее с просьбой продлить ограничительные меры до 12 мая к президенту обратилась руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.