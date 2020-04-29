Совещание с банкирами провёл Алексей Текслер

Глава региона озвучил меры, направленные на поддержку южноуральцев.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеоконференции провёл совещании с банкирами. Глава региона обсудил реализацию мер господдержки бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.



Алексей Текслер подчеркнул, что именно от банковского сектора зависит реализация мер поддержки, а также их эффект. Главной целью губернатор выделил сохранение рабочих мест в экономике. Отметим, что государство частично компенсирует затраты работодателям, сохранившим рабочие места. Субсидию на данные цели может получить малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей. Ее размер составит 12 130 рублей за одного работника. Ожидается, что это позволит сохранить более 10 тысяч рабочих мест.

Помимо этого, через банковский сектор планируется реализовать льготное кредитование малого и среднего предпринимательства на выплаты зарплаты сотрудникам под 0 % годовых в первые полгода. В последующие месяцы ставка составит 4%. Также в планы ходит льготная ипотека для населения под 6,5% годовых до трех миллионов рублей на срок до 20 лет, с минимальным первоначальным взносом в 20%, которая направлена на решение квартирного вопроса южноуральцев и поддержку строительной отрасли.

Важным является поддержка базовых системообразующих предприятия. Для организаций, включенных в соответствующий перечень на уровне Российской Федерации, разработана программа выдачи льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

«Она стартует уже со ставкой около пяти процентов и с 50-процентным гарантийным покрытием. Важно включиться в эту работу, сориентировать бизнес на максимальное использование указанных федеральных мер поддержки. От того, как этими мерами воспользуются наши предприятия, во многом зависит то, как быстро восстановится экономическая активность в пострадавших отраслях», — сказал Алексей Текслер.

По итогам совещания губернатор призвал представителей финансовых организаций и членов правительства региона объединить усилия, в том числе по большему информированию бизнеса и населения о существующих видах государственной поддержки.