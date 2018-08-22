/ Дожди размыли дорогу в центре Златоуста

В результате сильных осадков асфальт ушел под землю.

В Златоусте ушел под землю тротуар. ЧП произошло возле городской площади. На произошедшее пожаловались местные жители. Прохожие говорят, что им приходится прыгать через яму, чтобы дойти до конца улицы. Другие же перебираются через провал, держась за забор. Проблема актуальна уже несколько дней.

Управление ЖКХ в курсе данной проблемы. На тротуаре сейчас все огорожено. Составляется смета. Как только поступит финансирование, начнется выполнение работ. Все постараются сделать максимально быстро. ЧП с тротуаром произошло из-за сильных дождей: ливнестоки вместе с асфальтовым покрытием обвалились. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Златоуста.

В том же районе местные жители обнаружили другую яму, уже на проезжей части. Ее приходится объезжать автомобилям. Об этой проблеме также знают городские власти.