/ На дорогах России появится «Суперасфальт»

У нового покрытия увеличен почти вдвое увеличен срок службы.

Новое дорожное покрытие, изготовленное по методу объемного проектирования, может появиться на дорогах России. Технологию под названием «Суперасфальт», влкючат в национальный ГОСТ, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

Применение нового способа, позволяющего учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах, позволит увеличить срок службы асфальта до 12 лет, вместо привычных 4−5. А капитальный ремонт такому покрытию потребуется лишь раз в 24 года. При этом, такая технология не исключает повторного использования материалов, что в долгосрочной перспективе может дать возможность сэкономить.

Для производства асфальтобетона Superpave используются только узкие фракции щебня, что обеспечивает высокую стабильность зернового состава и минимальные отклонения от лабораторного «рецепта». — пояснил «Известиям» главный технолог крымского строительного управления компании-подрядчика «ВАД» Андрей Волков.

Подобная технология массово применяется на Западе и в США, а в России «Суперасфальт» проходил тестирование на трассах А-114 Вологда-Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и дороги возле Крымского моста. В ближайшие два года планируется уложить еще 1 тыс. км. Такого дорожного покрытия.