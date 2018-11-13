/ Асфальт разрешили менять и в плохую погоду

Допускаются ремонтные работы даже при осадках.

Федеральное дорожное агентство разработало рекомендации для компаний и чиновников по укладке асфальта.

В них сказано, что проводить работы можно даже в небольшие осадки и минусовую температуру, строго соблюдая технологии. Как сообщает газета «Известия», в них собраны нормы действующих ГОСТов и СНИПов.

Нормой для укладки асфальта считается температура до -10 градусов и небольшие осадки. Но необходимо строго соблюдать технологию: очистить поверхность и просушить ее. А также использовать большее количество техники, чтобы сделать работу скорее, пока асфальт не замерз. Если же осадков в день выпало более 5 мм, проводить работы по укладке запрещается.