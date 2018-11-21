/ Жители Миасского рассказали о воде из-под крана с мазутом и песком

Несколько домов и вовсе остались без водопроводной воды на неопределенный срок.

Проблема грязной воды из-под крана беспокоит жителей улицы Спортивная в селе Миасское уже не первый год. Из крана вместо чистой воды течет жидкость с примесями, от которой остается черный налет на руках и осадок на раковине. Засоряются водопроводные фильтры, ломаются от грязи стиральные машинки. Не говоря уже о том, что использовать для принятия ванны и приготовления пищи эту воду нельзя.

На кадрах видеозаписей в сообществе «Вконтакте» видно, как фильтр, который достает житель улицы Спортивная Артур Шарафутдинов, покрыт слоем рыжего и черного налета.

Я живу в этом доме с 2016 года, проблема с водой нарастала постепенно. Как говорят соседи, обращения в инстанции по поводу загрязненной воды в водопроводе они подают еще с 2015 года. Работ по жалобам не проводили. Зато сейчас отключили воду на неопределенный срок. Без водоснабжения осталось 4 дома, приблизительно по 60 квартир в каждом. К этим домам организовали подвоз воды, но его производят в неудобное время, когда жители на работе. Но и воду, которую привозят, нельзя назвать чистой, она ничем не отличается от той, которая текла из-под крана. — рассказывает Артур Шарафутдинов.

Сейчас жителям остается только покупать питьевую воду и использовать ее в бытовых нуждах.

Получить комментарий от администрации села Миасское не получилось. «Первый областной» ждет ответ на официальный запрос.