Поселки под Челябинском остались без света из-за шквалистого ветра

Энергетики оперативно устраняют последствия непогоды

Несколько поселков и СНТ в Сосновском округе и в Челябинске остались без электричества из-за обрыва сетей 9 мая. В челябинском филиале «Россети Урал» информагентству пояснили, когда включат потребителей.

Напомним, сегодня в регионе ветер усилился до 25 м\с. Такие порывы считаются штормовыми. Из-за ветра могут отменить и праздничный салют в Челябинске, а в самом областном центре рухнуло несколько деревьев. К счастью, обошлось без повреждений. Горожане и гости Челябинска продолжают празднования.

Локальные отключения электроэнергии происходят из-за повреждения линий электропередачи. Без электроснабжения оказались жители части д. Осиновка, п. Красное поле и Вавиловец в Сосновском округе.

«Для восстановления задействованы 3 бригады специалистов челябинского филиала и 3 единицы техники. Там, где это возможно, специалисты задействуют резервные источники электроснабжения и переводят потребителей на резервные схемы», — пояснили в пресс-службе компании.

Электроснабжение жителей Осиновки восстановлено. Энергетики прикладывают все силы для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.