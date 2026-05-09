В центре Челябинска ветер сорвал несколько деревьев

В городе оперативно устраняют повреждения.

Сильный ветер уже успел внести коррективы в празднование Дня Победы в Челябинске. Так, в некоторых поселках было временнное отключение электричества из-за обрыва проводов, а в центре Челябинска рухнуло несколько деревьев.

Так упал старый клен на пересечении улиц Елькина и Тимирязева. Сломалось несколько деревьев и во дворах.

По данным пресс-службы администрации города, глава Алексей Лошкин дал поручение оперативно реагировать на обращения жителей по поводу упавших деревьев. А также вывозить мусор с переполненных контейнерных площадок, с которых разлетаются пакеты.



Ранее мэрия объявила, что из-за ветра могут отменить праздничный салют.