Сильный ветер уже успел внести коррективы в празднование Дня Победы в Челябинске. Так, в некоторых поселках было временнное отключение электричества из-за обрыва проводов, а в центре Челябинска рухнуло несколько деревьев.
Так упал старый клен на пересечении улиц Елькина и Тимирязева. Сломалось несколько деревьев и во дворах.
По данным пресс-службы администрации города, глава Алексей Лошкин дал поручение оперативно реагировать на обращения жителей по поводу упавших деревьев. А также вывозить мусор с переполненных контейнерных площадок, с которых разлетаются пакеты.
Ранее мэрия объявила, что из-за ветра могут отменить праздничный салют.