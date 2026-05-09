В Челябинской области ураганный ветер несет ливни и грозы 9 и 10 мая

Штормовое предупреждение объявили региональные синоптики и спасатели

В ближайший час и вечером 9 мая, а также в первой половине ночи 10 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди и град. Местами выпадет крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра может достигать 25 метров в секунду. Такой прогноз дал Челябинский гидрометцентр.

Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призвала жителей быть предельно осторожными на улице. Не стойте вблизи слабо укрепленных конструкций, деревьев и линий электропередачи. На территории области действует пожароопасный сезон в лесах. Разводить костры и пользоваться открытым огнем при ветре более 10 метров в секунду запрещено.

Сотрудники МЧС России напомнили о мерах личной безопасности. Возьмите под особый контроль детей и не оставляйте их без присмотра. Заблаговременно уберите вещи с балкона, плотно закройте окна. Избегайте рекламных щитов, деревьев и любых неустойчивых конструкций.

При планировании отдыха на природе или поездки на дачу обязательно учитывайте прогноз погоды. В экстренных случаях звоните по номерам 101 или 112.

Синоптики также предупреждают: 10 мая в северной половине области местами, а 11 и 12 мая в большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность. По региональной шкале это четвертый класс горимости леса.